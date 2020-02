Großbaustelle in Viersen : Baustart des Tiefensammlers drei Monate später

Viersen Beim Bau des Tiefensammlers unter der Freiheitsstraße in Viersen gibt es eine Verzögerung beim Start des Kanalbaus. Ursprünglich sollte der Rohrvortrieb schon Anfang Dezember starten. Nach der Herstellung der Unterwasserbodenplatte zwischen Mitte Juli und Anfang September wurde im November festgestellt, dass der annehmbare Eintritt von Grundwasser in die Baugrube überschritten wurde.

Das teilte die NEW am Freitag mit. Nach Feststellung der undichten Stellen und dem Versuch, die Stellen mittels weiterer Injektion abzudichten, wurde entschieden eine zweite Unterwasserbetonplatte aus Beton herzustellen. Die knapp 1,2 Meter starke und mit Stahlträgern verstärkte Bodenplatte wurde am Freitag im Laufe des Tages betoniert. Nach weiteren Arbeiten kann die Vortriebsmaschine voraussichtlich Anfang März in die Grube abgelassen werden. Im Anschluss beginnt der Vortrieb. Die Baufirma will versuchen, die Verspätung über die restliche verbleibende Bauzeit bis Juli 2022 zu kompensieren.