Bauprojekt in Mackenstein : Arbeiten an der Kreisstraße 8 bald abgeschlossen

Die Arbeiten an der Kreisstraße 8 in Viersen-Mackenstein und Hausen nähern sich ihrem Ende. Foto: dpa/Jan Woitas

Viersen Die Arbeiten an der Kreisstraße 8 in Viersen-Mackenstein und Hausen nähern sich ihrem Ende: Die Bauarbeiten im siebten und letzten Bauabschnitt beginnen am Montag, 18. Oktober.

(mrö) Die Arbeiten an der Kreisstraße 8 in Viersen Mackenstein und Hausen nähern sich ihrem Ende. Mit zwei Monaten Verzögerung beginnen am kommenden Montag, 18. Oktober, die Bauarbeiten im siebten und letzten Bauabschnitt. Dieser umfasst die Deckensanierung in der Ortsdurchfahrt Hausen ab der L 372 in Richtung A 61 auf einer Länge von rund 120 Metern. Die Fertigstellung ist für den 25.Oktober vorgesehen, wobei witterungsbedingte Verzögerungen nicht ausgeschlossen werden können.

Geplant war eigentlich, dass die beauftragte Firma am Mitte August mit den Arbeiten starten sollte. Das Unternehmen zog allerdings kurzfristig Reparatur-Arbeiten im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe vor.

Die großräumige Umleitung für den motorisierten Verkehr verläuft ab dem Knotenpunkt K 8/L 372 in Hausen über die L 372 (Hardter Landstraße), über die L 39 (Hardter Straße und Rasseln) bis zur K 8 in Viersen-Bockert. An der K 8 wird an der Anschlussstelle Mackenstein der Autobahn 61 auf die Umleitung hingewiesen. Ortskundige werden jedoch gebeten, nicht an der A 61 die Ausfahrt Mackenstein zu nutzen, sondern über das Kreuz Mönchengladbach auf die A 52 Richtung Roermond bis zur Anschlussstelle Mönchengladbach-Hardt zu fahren und dort die L 372 Richtung Hausen und Mackenstein zu nutzen.

Im Zuge der Bauarbeiten an der K8 hat der Kreis Viersen bislang den neuen Kreisverkehr und die Erschließungsstraße in das Gewerbegebiet Peschfeld fertiggestellt. Die Fahrbahn und der Radweg zwischen dem Kreisverkehr bis zur Ortsdurchfahrt Mackenstein wurden saniert sowie eine Querungshilfe errichtet. Ebenfalls saniert hat der Kreis die Fahrbahndecke in der Ortsdurchfahrt Mackenstein und auf der freien Strecke bis vor die Ortsdurchfahrt Hausen und in der Ortsdurchfahrt Hausen bis zur L 372. Zusätzlich gestaltete der Kreis die Einmündung Gewerbering um und ergänzte eine Linksabbiegespur. Im östlichen Teil der Ortsdurchfahrt Hausen wird – wie bereits im westlichen Teil und in der Ortsdurchfahrt Mackenstein – mittels eines speziellen Verfahrens ein lärmoptimierter Asphalt aufgebracht.