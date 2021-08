Bäume in Süchteln : Stadt Viersen lässt alte Buchen auf dem Heiligenberg fällen

Viersen Ab Montag sind Arbeiter auf den Süchtelner Höhen unterwegs. Die Stadt sperrt betroffene Bereiche aus Sicherheitsgründen für Besucher.

Zwei Fachunternehmen beginnen am Montag, 9. August, mit Baumarbeiten auf dem Heiligenberg in Viersen-Süchteln. Darauf weist die Stadt hin. Mindestens zehn alte Buchen in dem Gelände auf den Süchtelner Höhen könnten nicht erhalten werden, weil sie von der Buchenkomplexkrankheit befallen seien. Zudem gebe es als Folge der Dürre in den vergangenen drei Jahren im Altbaumbestand besonders viele abgestorbene Äste in den Baumkronen. Diese Äste müssten aus Sicherheitsgründen im Hinblick auf die Irmgardisoktav im September entfernt werden, erläutert die Stadtverwaltung.