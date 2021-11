Für die Sicherheit in Brüggen : Bauhof-Team wird drei Buchen und eine Eiche fällen

Brüggen Im Gemeindegebiet Brüggen haben vier Bäume Sturmschäden und/oder sind krank. Laut Veraltung und Gutachtern sind sie nicht mehr verkehrssicher. Was jetzt geplant ist.

Vier Bäume in der Burggemeinde Brüggen müssen wegen mangelnder Verkehrssicherheit gefällt werden. Bei der turnusmäßigen Baumkontrolle wurden dort erhebliche Schäden festgestellt, die zum Sicherheitsrisiko werden könnten. Gefällt wird eine 40 Jahre alte Roteiche am Gehweg Burgwall, Ecke Borner Straße. „Das Wurzelwerk des Baumes ist beschädigt, im Kronenbereich kam es zu einer massiven Totholzbildung“, lautet das Ergebnis der Untersuchung. Dadurch sei die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet. Auch eine weitere Roteiche am Burgwall muss weichen: Diese steht am Gehweg vor dem Bouleplatz; ihr Stamm ist derart geschädigt, dass sie unterhalb der Baumkrone gefällt werden muss. Außerdem sind bei einer Eiche am Standort „In der Haag/ Eingangsbereich Arztpraxis“ ein massiver Stammschaden und eine beginnende Weißfäule, die eine Bruchsicherheit beeinträchtigt, aufgefallen. Eine 60 Jahre alte Buche am Radweg Höhe der Bushaltestelle „Altenheim Bracht“ hat Pilzfruchtkörper am Stammfuß, die eine Weißfäule der Wurzel verursachen und die Standsicherheit stark beeinträchtigt. „Da sich die Bäume in verkehrssensiblen Bereichen befinden und andere Maßnahmen zur Schadenbeseitigung nicht zur Verfügung stehen, müssen diese gefällt werden“, so das Fazit im Bericht. An allen Standorten sollen neue Bäume gepflanzt werden. Dabei wolle die Burggemeinde auf klimaresiliente Baumarten zurückgreifen. Die Fällungen wird das Bauhof-Team zeitnah vornehmen; ein genauer Termin dafür und auch für die Neupflanzungen steht noch nicht fest.