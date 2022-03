Herziger Bärendienst in Niederkrüchten : Bauhof-Team sucht Kuscheltier-Besitzer

Wem gehört dieser Teddy? Er wartet auf seinen Besitzer. Foto: Gemeinde

Niederkrüchten Einen außergewöhnlichen Bürgerservice bietet das Bauhof-Team in Niederkrüchten: Es hat einen Teddy am Ortseingang Overhetfeld gefunden und will den Bären nun wieder mit seinem Besitzer vereinen. Noch fehlen Hinweise zum Wohnort des Kuscheltieres.

Eine ungewöhnliche Suchmeldung hat der Bauhof der Gemeinde Niederkrüchten aufgegeben: Das Team des Bauhofs sucht den Besitzer eines Teddybären, der auf der Elmpter Straße am Ortseingang Overhetfeld gefunden wurde. „Erste Nachforschungen auf sein Zuhause blieben leider ergebnislos. Der Bär scheint nicht mit einem regulären Erstwohnsitz gemeldet zu sein“, sagt Frank Grusen, zuständig für die Pressearbeit bei der Gemeindeverwaltung. Der Bauhof würde sich über sachdienliche Hinweise zum Haushalt, in dem das kuschelige Stofftier wohnt, unter der Telefonnummer 02163 577608 freuen. Bis der Besitzer gefunden ist, darf der Teddy weiter mit auf große Fahrt gehen.

(busch-)