Neubau in Viersen : Ein Kühlschrank für das Kreisarchiv

Dülken Der Eisspeicher soll Herzstück der Energieversorgung im neuen Kreisarchiv sein. Es ist das erste öffentliche Gebäude in der Region, das nach den Prinzipien der zirkulären Wertschöpfung entsteht.

Das neue Kreisarchiv am Ransberg nimmt Formen an: Von außen ist die Holzumrundung zu erkennen, der Kubus in der Mitte bekommt eine Fassade aus Klinkersteinen, in einer zweiten Baugrube lagert der Eisspeicher. Er sei das Herz der nachhaltigen Energieversorgung für das gesamte Gebäude, erläutert ein Sprecher des Kreises Viersen. 250 Kubikmeter Wasser fasse der 4,50 Meter hohe und 9,40 Meter im Durchmesser große Betonkübel an der Stirnseite des Gebäudes.