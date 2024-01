Das Ziel der Landwirte ist aber klar: Sie wollen an diesem Montag "Deutschland lahmlegen". Im Kreis Viersen fängt das in Niederkrüchten an: Dort wird wegen der Trecker-Demo gegen 8 Uhr die L 372, Damer Straße, zwischen der Kreuzung in Niederkrüchten-Heyen und der Kreuzung mit der Kasender Straße in Schwalmtal-Amern voll gesperrt. Wir berichten live von dem Demonstrationszug.