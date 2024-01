Bauernproteste im Kreis Viersen Traktordemo erreicht Willich

Die Demonstration, die zu starken Verkehrsbehinderungen im Kreis Viersen führen wird, ist gegen 11 Uhr am Eissportstadion in Grefrath gestartet. Dort hatten sich bereits Dutzende Traktoren zum Auftakt versammelt. Nach Angaben der Polizei erreichte der Zug gegen 11.20 Uhr die B509 in Richtung Kempen. Gegen 11.45 Uhr befand sich die Zugspitze auf dem Kempener Ring. Zu Beginn waren rund 100 Fahrzeuge – der Großteil davon Traktoren – Bestandteil des Demonstrationszuges.