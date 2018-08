Bauern im Kreis Viersen rechnen wegen der Trockenheit mit Ernte-Ausfällen.

Kreis Viersen Bei Raps und Getreide rechnen die Landwirte mit einem Ernte-Ausfall von zehn bis 30 Prozent. Die größten Probleme haben die tierhaltenden Betriebe. Ihnen fehlt die Futtergrundlage.

„Man schaut sich den Mais besser nicht an. Es darf nicht trockener werden“, sagt Paul-Christian Küskens, Vorsitzender der Kreisbauernschaft-Krefeld Viersen und Milchbauer in Niederkrüchten. Mais, Gras und Klee baut er als Viehfutter an. „Die Kühe fühlen sich bei etwa 25 Grad noch wohl, alles andere ist Stress“, sagt Küskens, der die Kühe nur rauslässt, wenn sie gefüttert werden. In der Sonne bekommen sie schnell Sonnenbrand. Finden sie eine Matschpfütze und suhlen sich zur Abkühlung darin, könnten sie sich Keime einfangen. Eine Infektion wäre die Folge. Außerdem wächst auf den Wiesen nichts mehr, alles ist verdorrt.