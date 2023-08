Wohnen in Viersen VAB baut für 156 Millionen Euro neue Wohnungen in Viersen

Denn die Rahmenbedingungen sind schwierig: Die Bauzinsen sind gestiegen, nachhaltige Baumaterialien wie Holzwolle, auf die die VAB künftig verstärkt setzen will, sind teurer als Dämmmaterialien aus dem Chemie-Labor. Vor allem aber sei die Förderkulisse für den preisgedämpften Wohnungsbau noch nicht an die neuen Gegebenheiten angepasst, bedauert Becker. „Seit der Reduzierung der KfW-Förderung müssen wir selbst bei der Errichtung öffentlich geförderten Wohnraums deutlich mehr als 30 Prozent Eigenkapital aufwenden, um überhaupt noch bauen zu können“, so Becker. „Das fordert uns sehr und ist nur begrenzt möglich.“ Die Stadt Viersen hat sich deshalb zur Stärkung der VAB in diesem Jahr dazu entschieden, die angebotene Dividende im Unternehmen zu belassen. „Das unterstützt unser Ziel auch in der zurzeit besonders schwierigen Situation, weiter Wohnungsfürsorge in Viersen zu leisten“, betont der VAB-Aufsichtsratsvorsitzende Stephan Sillekens. Das derzeit im Bau befindliche VAB-Neubauprojekt Am Kesselsturm in Dülken mit seinen 19 öffentlich geförderten Wohnungen sei ein gutes Beispiel dafür. Die VAB hat sich neu strukturiert, um die Eigenkapitalquote weiter hoch zu halten. So wurden die Wohnimmobilien Anfang des Jahres in eine GmbH & Co.KG überführt, um die Steuerbelastung zu senken.