Bauen, Kaufen, Wohnen 2000 Anfragen für 15 Wohnungen

Wie dramatisch die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Viersen ist, kann man an den Inseraten sehen, die in immer größerer Zahl in den sozialen Medien aufploppen. „Suchen dringend“, heißt es da, dann wird eine Mietvorstellung genannt, die vor zwei Jahren noch als großzügig empfunden wurde, am Ende heißt es meist: „Bitte alles anbieten.“