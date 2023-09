Immobilien im Kreis Viersen „Neubau nur für Einkommens-Elite“

Wer nicht zufällig Chefarzt ist oder gut geerbt hat, für den stehen die Chancen derzeit schlecht, Wohneigentum im Kreis Viersen zu erwerben. Das geht aus einer aktuellen Regional-Analyse zum Wohnungsmarkt hervor, die das Pestel-Institut gemacht hat, im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB). „Der Traum vom eigenen Haus, von der eigenen Wohnung – er platzt gerade in Serie. Wenn es um das Anschaffen von Wohneigentum geht, ist auch der Kreis Viersen quasi in eine Schockstarre verfallen“, sagt Katharina Metzger vom BDB. Nur wenige Menschen könnten sich die eigenen vier Wände heute noch leisten. „Hohe Zinsen, hohe Baulandpreise, hohe Baukosten, die vor allem auch durch hohe Klimaschutz-Auflagen nach oben getrieben werden: Wohneigentum scheitert am Geld“, sagt Metzger.