Bauen, Kaufen, Wohnen Eine Doppelhaushälfte für 170.000 Euro

Eine Doppelhaushälfte in Nettetal, Baujahr 2000, mit Garage und Terrasse, mit zwei Fluren, Küche, Wohn-/Esszimmer, zwei Kinderzimmern, Schlafzimmer, ausgebautem Dachgeschoss und einer Garage. Die Warmwasserversorgung läuft über eine Wärmepumpe. Rund 105 Quadratmeter Wohnfläche, Dachgeschoss nicht mitgezählt, hat das Haus. Nutzfläche im Keller. Grundstück: gut 300 Quadratmeter groß. In Nettetal. Für 170.000 Euro. Moment mal: 170.000 Euro? Das ist ja nicht mal die Hälfte dessen, was derzeit für solche Häuser aufgerufen wird. Wo ist der Haken?