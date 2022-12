Klimaschutzsiedlung in Viersen Wohnen in der Klimaschutzsiedlung

Die Klimaschutzsiedlung an der Oststraße in Viersen ist eins der 100 klimaschonenden Wohngebiete, die, gefördert von der Landesregierung, in Nordrhein-Westfalen errichtet wurden. Ein Vorteil für die Bewohner: Steigende Energiekosten für Heizung und Warmwasser betreffen sie nicht. Als die Wohnungsgenossenschaft Viersen im Sommer 2018 mit der Vermietung startete, konnte bereits eine große Nachfrage verzeichnet werden: „90 Prozent der Wohnungen waren sofort vermietet“, berichtet Tobias Funk, Haustechniker der Genossenschaft. Aktuell stehen die Wohnungen ebenfalls nicht lange leer: „Wir verzeichnen auch intern eine sehr hohe Nachfrage. Oftmals kennen die Mieter bereits Interessenten für frei werdende Wohnungen.“ Interesse erfährt die Wohnungsgenossenschaft Viersen ebenso von anderen Städten, Kommunen und Genossenschaften: „Wir haben auch schon Ansprechpartner vor Ort durch die Klimaschutzsiedlung geführt“, so Funk.