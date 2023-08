Bauen, Kaufen, Wohnen Erster GWG-Bau in Niederkrüchten-Elmpt bezugsfertig

In einem Elmpter Neubaugebiet, mit Kindertagesstätte, Supermarkt und Feuerwache in der Nähe, setzt die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft (GWG) für den Kreis Viersen derzeit ein Bauprojekt um. Geschätzt rund acht Millionen Euro Baukosten fallen für die GWG nach eigenen Angaben an. Das erste Gebäude mit 18 Wohnungen ist nun fertig, vor wenigen Tagen konnten die ersten Mieter an der Florianstraße 8 einziehen. Direkt gegenüber entsteht ein baugleiches Haus. Damit sind die Bautätigkeiten der GWG in Niederkrüchten nicht ausgeschöpft: Ein 2022 ins Stocken geratenes Projekt soll bald fortgeführt werden, kündigte GWG-Vorstand Michael Aach während der Feier zur symbolischen Schlüsselübergabe an die Mieter des ersten Hauses in Elmpt an.