Vorzeigeprojekt in Viersen : Baubranche zeigt großes Interesse an Kreisarchiv-Bau

Soll im Frühjahr fertig sein: das neue Kreisarchiv. Foto: WFG Kreis Viersen

Viersen Wie wird gesundes Bauen in der Praxis angewendet? Das stellte das Projekt Healthy Building Network bei einem Baustellenbesuch des künftigen Kreisarchivs in Viersen-Dülken vor. Rund 100 Vertreter aus der Baubranche von Architekt bis Zimmermann sahen sich das kurz vor der Fertigstellung stehende Gebäude an und informierten sich über Holzkonstruktionen, Lehmbaustoffe und Heizen mit Eis.Das neue Kreisarchiv wird nach den Prinzipien der zirkulären Wertschöpfung gebaut, betonte Landrat Andreas Coenen (CDU) bei der Baustellenführung.

