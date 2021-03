Straße in Viersen-Dülken : Bauarbeiten an K8 verzögern sich

Viersen-Dülken Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt an der Kreisstraße 8 in Dülken verzögern sich. Wie der Kreis Viersen mitteilte, werde der erste Bauabschnitt erst Ende März fertig gestellt.

Die seit November 2020 laufenden Bauarbeiten im ersten Bauabschnitt an der Kreisstraße 8 in Dülken verzögern sich. Derzeit nimmt der neue Kreisverkehr östlich von Mackenstein Gestalt an. Wie der Kreis Viersen am Donnerstag mitteilte, werde der erste Bauabschnitt erst Ende März fertig gestellt. Grund: Seit Dezember seien wegen schlechter Witterung die Bautätigkeiten nur eingeschränkt möglich gewesen. Unmittelbar im Anschluss soll die Fahrbahn zwischen Kreisverkehr und Mackensteiner Straße erneuert werden. Die eingerichtete Vollsperrung und Umleitung bleiben bestehen. Für Anwohner ist ein Info-Telefon unter 02162 391236 eingerichtet.