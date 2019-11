Im Kreis Viersen : Bauämter im Kreis genehmigen mehr Wohnungen

Kreis Viersen In den ersten neun Monaten stieg die Zahl der Baugenehmigungen um mehr als 30 Prozent an

(mrö) Gegen den NRW-Trend haben die Bauämter im Kreis Viersen von Januar bis September deutlich mehr Wohnungen genehmigt als im Vorjahreszeitraum. Laut einer Erhebung des Statistischen Landesamtes wurden im Kreis Viersen in den ersten neun Monaten des Jahres 636 Wohnungen genehmigt. Das sind 30,6 Prozent mehr als von Januar bis September 2018. Zum Vergleich: In Nordrhein-Westfalen ging die Zahl der Baugenehmigungen von Wohnungen im selben Zeitraum um 1,8 Prozent zurück.

Besonders deutlich kletterte die Zahl der Baugenehmigungen im Kreis Viersen bei Mehrfamilienhäusern: Wurden in den ersten drei Quartalen 2018 insgesamt 127 Genehmigungen erteilt, waren es in diesem Jahr 278 - ein Plus von knapp 119 Prozent. Auch die Genehmigungen für Wohnungen durch Um- und Ausbau stieg stark an - von 37 in 2018 auf 57 in 2019. Das entspricht einer Zunahme von gut 54 Prozent.