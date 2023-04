Handwerk im Kreis Viersen Zwei Bau-Innungen werden zu einer

Sinkende Nachfrage im Baugewerbe, Mangel an Nachwuchskräften: Herausforderungen wie diesen möchten sich die Mitglieder der Bau-Innungen im Kreis Viersen und im Rhein-Kreis Neuss künftig gemeinsam stellen. Wie die Kreishandwerkerschaft Niederrhein mitteilt, haben die Innungen fusioniert. Obermeister ist Thomas Goldmann, der zuvor die Innung im Rhein-Kreis Neuss geführt hatte. Der 62-Jährige sieht in dem fast 100 Mitglieder zählenden neuen Verbund die Chance, das Bauhandwerk in der Region gut zu positionieren. „Die neue Bau-Innung Neuss-Viersen hat eine gute Zukunft“, sagt er.