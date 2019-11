Brüggen : Seit 30 Jahren die Fäden in der Hand

Brüggen Der Bastelkreis Bracht lässt die Nadeln für den guten Zweck klappern. Seit 30 Jahren werden die Waren verkauft, die Erlöse gespendet. Gisela Schidzick (86) leitet die Gruppe und bastelt unermüdlich, etwa für den Weihnachtsbasar.

Selbstgestrickte Schals, umhäkelte Taschentücher, Deko aus Zapfen, Adventskränze, Vogelhäuschen, aber auch österliche Deko: Knapp 30 Mitglieder bastelten von nun an rund ums Jahr ein buntes Sortiment für Weihnachts- und Ostermärkte im Seniorenheim in Bracht. Mehrere zehntausend Euro spendete der Bastelkreis auf diesem Weg an verschiedene Projekte und Einrichtungen. So ging etwa Geld an das Deutsche Rote Kreuz in Brüggen und an das Brachter Altenheim. Erst war das evangelische Gemeindehaus in Bracht Sitz der Bastelrunde, dann wurde es der Wintergarten der Schidzicks in Alst. „Ich bin es gewohnt, immer unter Leuten zu sein“, sagt die 86-Jährige. „Bei uns standen die Türen im Haus immer offen.“