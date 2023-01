Realschule in Viersen Toleranz nicht auf die lange Bank schieben

Jeannette Gniot koordiniert das Projekt. Sie sagt: „Es gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, teilhaben zu können und Spaß zu haben.“ Auch die Lehrer bestätigen: Durch gruppenweise Zusammenarbeit hätten die Schüler so nie zusammengearbeitet. Eltion Beqiri, einer der beteiligten Schüler, sagt, vor allem das Bemalen der Bank habe Spaß gemacht. Eltion ist zwölf Jahre alt und kommt aus Albanien. Er ist seit fast drei Jahren in Deutschland. Auch Olha Protsyk, ebenfalls eine Schülerin der Gruppe, „Deutsch als Fremdsprache“, fand das Projekt gut. Die 13-Jährige Ukrainerin ist seit zehn Monaten in Deutschland. „Voll in Aktion“ seien die Schüler gewesen, freut sich die kommissarische Leiterin der Realschule, Anne Helgers.