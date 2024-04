Kriminalität in Viersen Schwerer Bandendiebstahl – Polizei fasst jugendliche Tatverdächtige

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. In den vergangenen Wochen waren an zahlreichen Autos im Kreisgebiet die Scheiben eingeschlagen worden. Aus den Fahrzeugen waren Gegenstände entfernt worden. So waren Anfang Februar im Bereich der Viersener Innenstadt an mehr als 20 Fahrzeugen die Autoscheiben eingeschlagen worden. In Kempen waren kurz zuvor an 35 Autos die Scheiben eingeschlagen worden. Auch in Nettetal wurden im Februar sieben Autoscheiben eingeschlagen, Ende Februar waren in Süchteln an sieben Wagen die Scheiben eingeschlagen worden.