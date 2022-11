Änderungen bei Brüggens größter Baustelle : Bald beginnt Bauphase 2 auf der Borner Straße

Brüggen Was Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer jetzt zur Brüggens größter Baustelle wissen müssen.

Bei der Großbaustelle für den Kreisverkehr an der B 221/ Borner Straße / Boisheimer Straßen geht es weiter. „Die Fahrbahnmarkierungen der Bauphase 1 sind so gut wie fertig“, erklärt Gregor Hürter vom Bauherren, dem Sraßenbaulastträger NRW. Dieser lässt dort für rund 1,1 Millionen Euro einen neuen Kreisel errichten. Was Verkehrsteilnehmer jetzt wissen müssen: Die Baustelle wird in der zweiten Phase geklappt; dann wird die Borner Straße komplett gesperrt und die Boisheimer Straße ist als Einbahnstraße nach Born zu befahren. „Am Freitag ab 13 Uhr wird die Verkehrsführung auf die Bauphase 2 umgebaut“, kündigt Hürter an. busch-/RP-Foto: Buschkamp