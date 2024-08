Bahnhof Viersen Neue Einschränkungen für Pendler

Denn die größte Ironie am Schienersatzverkehr ist, dass die Busse in der Regel nicht auf die Bahn warten, deren Teilstrecke sie anschließend ersetzen sollen. Und das, obwohl Verspätungen in dieser Zeit von der Bahn selbst angekündigt waren. Und die Verspätungen der Ersatzbusse selbst kann dann nicht mal mehr an einem Gleis durchgesagt werden.