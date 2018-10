Bagger beschädigt Gasleitung in Viersen: Kita und Kirche geräumt

Viersen Ein Bagger riss eine Leitung an der Josefstraße auf.

Eine defekte Gasleitung sorgte am Mittwochmorgen ab 8.39 Uhr für Aufregung an der Josefstraße: An der Baustelle zwischen der Josefskirche und der katholischen Kita St. Josef hatte ein Bagger eine Gasleitung aufgerissen, Gas strömte aus. „Wir waren zunächst mit 15 Mann, dann mit 30 Kräften der Hauptwache und des Löschzugs Viersen vor Ort“, sagt Wehrleiter Frank Kersbaum. Austretendes Gas stelle stets ein Risiko dar. Deshalb habe man die Kita und das Gotteshaus geräumt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Jungen und Mädchen; 50 Menschen mussten die Gebäude verlassen. Auch der Verkehr war betroffen: Am Erschließungsring kam es laut Kersbaum zu Staus, der Bereich musste für nachrückende Fahrzeuge freigehalten werden. Experten vom Energieversorger NEW klemmten die Gasleitung ab. Um 11 Uhr war die Reparatur beendet. Nach rund 20 Minuten konnten Kirchenbesucher und Kinder in die Gebäude zurückkehren.