Baumpflanzaktion in Viersen Baumspender für den Bürgerwald gesucht

Privatleute, Vertreter von Vereinen und Institutionen – etwa Schulen – können sich bei der Stadt Viersen, Abteilung Stadtgrün und Forsten, melden und einen Baum reservieren lassen. Das ist möglich per E-Mail an die Adresse rainer.kammann@viersen.de. oder an richard.schulze-frenking@viersen.de. In Ausnahmefällen ist die Verwaltung dafür auch telefonisch unter 02162 101490 zu erreichen, allerdings erst wieder ab dem 2. Januar.