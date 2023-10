Zornige Anwohner in Viersen-Süchteln „Diese Baumfällungen waren brachial“

Nachfrage bei der GWG: Was geschieht dort? „Auf dem Grundstück befanden sich um 1940 errichtete Gebäude mit Mietwohnungen“, erläutert GWG-Sprecher Peter Bauland. Diese hätten leergestanden. „Das Gelände gehört uns, und wir wollen es nicht veräußern, sondern selbst neu mit Wohnungen für alle bebauen“, erklärt GWG-Vorstand Michael Aach auf Anfrage. Es sei eine attraktive Fläche. Anders als die VAB, die in Viersen und Dülken baue, sei die GWG überwiegend in Süchteln und Boisheim aktiv. „700 unserer 800 Wohnungen befinden sich in Süchteln“, führt Aach aus.