Trockenheit und Hitze in Viersen : Bäume sterben massenhaft ab

Stadtförster Rainer Kamman vor einer 85 Jahre alten Blutbuche in Dülken. Der Baum ist tot. Er hat einen Trockenschaden und ist nicht mehr standsicher. „Wir müssen ihn fällen. Das ist extrem schade um so einen Baum.“ RP-Fotos (2): Röse. Foto: Martin Röse

Viersen Das trockene Wetter hat den Bäumen in Viersen massiv geschadet. Die städtischen Betriebe stellen alle anderen Arbeiten ein, um sich nur noch um Bäume kümmern zu können.

„Wir beobachten ein massenhaftes Absterben von Bergahorn, nehmen eine massive Zunahme des Befalls mit Massaria-Pilzbefall an Platanen wahr.“ Viersens Stadtförster Rainer Kammann schlägt Alarm. Die geringen Niederschläge und die hohen Temperaturen haben die Bäume im Stadtgebiet stark geschädigt. Ihre Widerstandskräfte seien dramatisch geschwächt, sagt der Förster. „Bei den Bäumen kommt es dabei zum Abriss im Feinwurzelsystem. Dadurch werden sie anfälliger für biotische Schädlinge“, erklärt Kammann. Pflanzenschädliche Insekten und Pilze hätten ein leichtes Spiel. Das betreffe nicht nur den durch mehrere Stürme und den Borkenkäfer stark geschundenen Wald. „Die Stadtbäume sind besonders betroffen, weil sie kein angestammtes Biotop haben und Strahlungswärme ausgesetzt sind“, erklärt der Stadtförster. Die Durchschnittstemperatur liege um 1,7 Grad Celsius über dem Vorjahreszeitraum, zudem sei die Niederschlagsmenge 2018 um fast die Hälfte gesunken. Hauptsächlich seien die Mitarbeiter der städtischen Betriebe in diesen Tagen als „grüne Feuerwehr“ unterwegs, erklärt deren Leiter Markus Kampe. „Eigentlich müssten wir uns um die Grünpflege kümmern, um Jungbaumpflege, Rückschnitt von Gehölzen. Dafür haben wir aber derzeit keine Kapazitäten. Wir können unseren eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden.“

Auch auf die Bewässerung von Wiesen muss die Stadt derzeit verzichten; die Mitarbeiter werden für die Bäume benötigt. „Buchen, Eichen, Birken gehen einfach tot, weil sie vertrocknen“, sagt der Stadtförster. Viele Ahornbäume seien von der Rußrindenkrankheit befallen – „in der Schärfe haben wir das in der Vergangenheit nicht festgestellt“. Äste werden spröde, die Standsicherheit ist gefährdet. Dutzende Bäume im Stadtgebiet wurden in den vergangenen Tagen bereits gefällt. „Die Verkehrssicherungspflicht war nicht mehr gegeben“, erklärt Kamman. Wo immer möglich, bleibt das Totholz stehen, als Lebensraum für Insekten.

Ist das schon der Klimawandel? Da sind der Stadtförster und die Technische Beigeordnete Susanne Fritzsche zurückhaltend. „Entsprechende Wärmephasen hat es immer mal gegeben“, sagt Fritzsche. Dennoch bereite sich die Verwaltung vor. „Die Frage ist: Wie gehen wir mit der klimatischen Situation um. Da kommen wir nicht drumrum“, sagt Fritzsche. Statt auf Einzelbäume in Neubaugebieten zu setzen, sei eine Idee, Pflanzbeete mit vier bis fünf Bäumen anzulegen. „Dort können sie mehr Wurzeln ausbilden, auch die Bewässerung ist besser“, erklärt die Dezernentin. Auch die Baumarten im Viersener Straßenbild könnten sich künftig wandeln: Hopfenbuche, Amberbaum oder Roteiche seien widerstandsfähiger als die bisher gepflanzten Arten. Schon jetzt setze die Verwaltung neue Erkenntnisse um, habe beispielsweise befahrbare Baumscheiben verbaut, in die größere Mengen Substrat eingebracht werden können. „Das ist aber immer standortabhängig, ob so etwas möglich ist“, erklärt Fritzsche. Sie seufzt. „Wenn 2019 wieder so ein trockenes Jahr wird, dann gute Nacht!“