Kreis Viersen : Bäume im Kreis leiden unter Trockenheit

Kreis Viersen Es regnet nicht genug, die Böden sind zu trocken. In Viersen müssen deswegen wohl 500 Laubbäume gefällt werden. Nettetal ruft Bürger dazu auf, Straßenbäume zu gießen. Der Kaldenkirchener Frank Neumann macht es bereits vor.

Die Trockenheit und ihre Folgen waren auch Thema in der jüngsten Sitzung des Viersener Umweltausschusses. „Allein an der Landwehr sind 100 Bäume abgestorben“, berichtete Stadtförster Rainer Kammann den Politikern. „Betroffen sind auch schöne Altbuchen am Hohen Busch.“ Er geht von rund 500 Laubbäumen aus, die durch die Trockenheit und deren Folgen in Viersen gefällt werden müssen.

In Nettetal leiden etliche der rund 7000 Bäume an den Straßenrändern unter der derzeitigen Dürre. „Die Bäume haben bei diesen Temperaturen erhebliche Probleme“, sagt Ewald Meier vom Grünflächenamt der Stadt Nettetal. Wochenlang gab es kaum Regen, dafür aber viel Hitze – da drohe manch ein Gehölz auszutrocknen. Ein Anwohner der Steyler Straße in Kaldenkirchen will dies zumindest bei sich in der Nähe verhindern: Frank Neumann packt selbst mit an und wässert die Straßenbäume. „Ich habe meinen Schlauch extra auf 60 Meter verlängert, so erreiche ich zehn Bäume“, erzählt Neumann (51). Mit Brunnenwasser aus seinem Garten versorgt er die Baumbeete an der Steyler Straße zwischen Tegelener Weg und Vennstraße, in den Trockenphasen der vergangenen Wochen beinahe täglich. „Das dauert manchmal zwei Stunden, sonntags bin ich auch schon mal um 6.15 Uhr angefangen“, sagt Neumann.