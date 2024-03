Bärbel Höhn in Viersen „Klimaschutz ist auch Sache der Älteren“

„Früher habe ich mich für den Klimaschutz eingesetzt, weil ich dabei an meine Kinder und meine Enkel gedacht habe“, sagt Höhn. „Mittlerweile ist mir klar: Der Klimawandel ist längst da, ich tue das auch für mich selbst.“ Viel Zeit im Jahr ist sie ehrenamtlich fürs Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Afrika unterwegs, als Energiebeauftragte. „Dort ist der Anteil der jungen Menschen in der Bevölkerung viel größer als in Deutschland, dort bilden sie die Mehrheit.“ Entsprechend groß sei das Engagement, den Klimawandel zu verlangsamen. „Hier in Deutschland stellen die Älteren die Mehrheit. Wenn wir die Älteren nicht aktivieren, wer soll es denn sonst machen?“, sagt Höhn und lächelt und zählt an den Fingern ab: „Die Älteren haben Wissen, sie haben Zeit, einige haben auch Geld.“ Die besten Voraussetzungen also, sich ehrenamtlich zu engagieren. Es gibt nur ein Problem, räumt Höhn ein: „Die meisten älteren Menschen wollen möglichst wenig ändern.“ Das aber lässt sie nicht gelten: „Wir haben nämlich keine Zeit mehr zu verlieren.“