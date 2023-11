Bäckermeister aus Brüggen Eherner Meisterbrief für Johannes Tönnissen

Mit gerade einmal 22 Jahren bestand Johannes Tönnissen, der am Neujahrstag 1931 im Altbierdorf Issum geboren wurde, 1953 die Meisterprüfung im Bäckerhandwerk. Vier Jahre später setzte er zwei weitere wichtige Meilensteine in seinem Leben: Er machte sich in St. Hubert selbstständig – und er heiratete seine Frau Annemarie, mit der er im vergangenen Jahr die Eiserne Hochzeit gefeiert hat. Das Paar hat vier Kinder, außerdem gehören acht Enkelkinder und sechs Urenkel zur großen Familie.