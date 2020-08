Unfall in Niederkrüchten : Kind bei Badeunfall fast ertrunken

Im Venekotensee zu baden, ist verboten. Dagegen verstoßen Besucher aber immer wieder. Foto: Daniela Buschkamp

Kreis Viersen Ersthelfer zogen am Samstag einen Siebenjährigen, der unter Wasser geraten war, aus dem Venekotensee in Niederkrüchten. Dort ist Baden verboten. Falschparker und Schaulustige behinderten hinzu eilende Rettungskräfte.

Ein sieben Jahre alter Junge ist am Samstagnachmittag beinahe im Venekotensee in Niederkrüchten ertrunken. Ersthelfer konnten ihn noch aus dem Wasser ziehen und mit der Reanimation beginnen, später wurde der Wegberger mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, schwebt der Junge in Lebensgefahr. Bis Sonntagmittag lagen noch keine neuen Informationen zu seinem Gesundheitszustand vor. Neben dem Rettungshubschrauber waren auch Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr mit Fahrzeugen zum Venekotensee ausgerückt. Sie konnten allerdings nicht zügig zum Einsatzort gelangen, weil sie um Gaffer, Fahrräder und falsch geparkte Autos herum manövrieren mussten. Wie viele Wagen etwa dort falsch abgestellt waren, konnte ein Polizeisprecher am Sonntag nicht sagen. Es habe hunderte Schaulustige gegeben.

Warum der Siebenjährige am Samstag um 16.35 Uhr im Venekotensee unter Wasser geriet, ist nach Polizeiangaben noch nicht geklärt. „Sollte eine Besserung des Gesundheitszustandes eintreten, ist dies nach Auskunft des Notarztes in erster Linie dem mutigen und konsequenten Einschreiten der Ersthelfer zu verdanken“, hatte die Polizei am Samstag mitgeteilt. Die Familie des Jungen werde von Notfallseelsorgern betreut. „Meine Gedanken sind bei dem Kind und bei seinen Eltern“, sagte Niederkrüchtens Bürgermeister Karl-Heinz Wassong (parteilos) am Sonntag. In den vergangenen 30 bis 40 Jahren sei es immer wieder zu Badeunfällen gekommen, in den letzten paar Jahren aber nicht mehr.

Anwohner am Venekotensee ärgern sich schon lange über Falschparker, die ihre Autos in Halteverbotszonen oder Hauseinfahrten abstellen. Foto: Hartmut Wolters

Info Falls nötig, werden Autos abgeschleppt Kontrollen Das Ordnungsamt zeigt regelmäßig Präsenz am Venekotensee. So bekamen etwa am Pfingstwochenende zahlreiche Wildparker ein „Knöllchen“, 25 am Pfingstsonntag und 40 am Pfingstmontag. Falls nötig, werden Autos auch abgeschleppt.

Im gesamten Bereich des Venekotensees besteht striktes Badeverbot. Der etwa 115.000 Quadratmeter große See ist im Zuge von Auskiesungen in den Schwalmauen entstanden. „Das ist ein tiefer Baggersee“, betonte Wassong. Das Risiko bestehe, dass Schwimmer durch Sogwirkung unter Wasser gezogen werden. „Das Baden im Venekotensee ist lebensgefährlich.“ Deshalb gebe es auch ein Badeverbots-Schild. Er appelliert an alle Erholungssuchenden, sich an die Vorschriften zu halten. „Bitte vermeiden Sie, insbesondere wenn Sie nicht schwimmen können, im See baden zu gehen.“