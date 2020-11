Showkandidat aus Viersen : Nächste Bachelorette-Rose für Viersener

Viersen Kuss, Übernachtungsdate, Rose: In der fünften Folge der Show läuft es gut für den Viersener Ioannis Amanatidis.

Ioannis Amanatidis ist schon wieder eine Runde weiter in der RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette “. Von anfangs 19 sind jetzt also nur noch drei Konkurrenten übrig, mit denen der Viersener auf der Insel Kreta um das Herz der Bachelorette Melissa Damilia buhlt.

In Folge fünf, die RTL am Mittwochabend ausstrahlte, schenkt Melissa dem 30-Jährigen aber nicht nur die obligatorische Rose, also das Ticket in die nächste Show-Folge. Ioannis darf sie außerdem küssen und gleich noch über Nacht in ihrer Villa bleiben.