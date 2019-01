Konzert in Dülken: Nacht des Friedens mit dem Bach-Ensemble Niederrhein

Dülken Unter dem Titel „Noche de Paz“ (Nacht des Friedens) lädt das Bach-Ensemble Niederrhein für Samstag, 12. Januar, zu seinem traditionellen Weihnachtskonzert im neuen Jahr ein. Das Konzert in der Pfarrkirche St.

Friedrike Braun (Regionalkantorin für die Region Kempen-Viersen) ist an der Continuo-Orgel zu hören, Rafael Carpena Luukkonen (Konzertgitarrist und Dozent an der Kreismusikschule Viersen) und Jochen Büttner (Percussionist, Jazzmusiker, Mitglied im Lajos-Dudas-Quartett) präsentieren sich ebenfalls mit ihren Instrumenten. Die Gesamtleitung hat Uwe Schulze.

Eintrittskarten zum Preis von je 15 Euro sind im Vorverkauf erhältlich in der Buchhandlung Im Kaiser-Eck in Viersen, Rathausgasse 3, sowie im Dülkener Büchereck an der Moselstraße 8 und im Pfarrbüro von St. Cornelius in Dülken. An der Abendkasse kosten die Karten 18 Euro. Für Besucher, die jünger sind als 21 Jahre, ist der Eintritt frei.