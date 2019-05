B 221 bei Brüggen : Drei Unfälle sorgen für Verkehrschaos

Brüggen Mehrere Leichtverletzte und viel Blechschaden: Das ist die Bilanz von gleich drei Unfällen am Dienstagnachmittag auf der B221 bei Brüggen. Bei einem der Unfälle kamen fünf Personen zu Schaden.

(saja) Drei Verkehrsunfälle auf der B221 haben am Dienstagnachmittag ein Verkehrschaos in Brüggen verursacht. Der erste Unfall ereignete sich gegen 14.50 Uhr. Wie die Polizei berichtete, übersah ein 79-jähriger Autofahrer aus Bracht, dass ein vor ihm auf der B221 aus Brüggen in Richtung Nettetal-Kaldenkirchen fahrendes Taxi nach links in den Heidweg abbiegen wollte. Der 79-Jährige versuchte noch, durch eine Vollbremsung den Unfall zu vermeiden, fuhr aber auf das Taxi auf. Dabei verletzten sich der Taxifahrer sowie vier Fahrgäste leicht.