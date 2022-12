Ausbildungsmarkt in Viersen Stadt Viersen plant zweite Azubimesse

Rund 40 Aussteller beteiligten sich nach Angaben der Verwaltung an der ersten Azubimesse in der Festhalle, mehr als 600 Besucher kamen. Bei den Ausstellern handelte es sich überwiegend um mittelständische Betriebe aus der Region. Die Unternehmen stammten aus Industrie, Handel, Handwerk, Dienstleistung — so hatten verschiedene Krankenhäuser ihre Infostände aufgebaut, zu den Ausstellern zählten auch ein Entsorgungsunternehmen, ein Möbelhaus, ein Kreditinstitut, ein Messebauer, ein Baumarkt, eine Krankenkasse. Auch der Niersverband, die Viersener Stadtverwaltung und die Feuerwehr nutzten die Messe, um Nachwuchskräfte zu gewinnen.