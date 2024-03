Für Schüler Azubi-Speed-Dating erstmals auch in Viersen

Die Azubi-Speed-Datings, die von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein gemeinsam mit den Arbeitsagenturen Mönchengladbach und Krefeld, den Kreishandwerkerschaften und der Unternehmerschaft Niederrhein alljährlich angeboten werden, finden auch in diesem Jahr wieder an besonderen Orten und in angenehmer Atmosphäre statt – erstmals auch in Viersen.