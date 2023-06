Azubi-Messe in der Festhalle Viersen Jugendliche lernen Berufe kennen

In der Festhalle ist es laut, viele Gespräche werden geführt. Mit Erstaunen erfahren die Schüler bei der Firma Dächer Kohnen, dass man auch als Handwerker ein Auslandsjahr machen kann. Denn genau das plant Malte Schmidt, der gerade seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, für ein Jahr. Als Dachdecker wird er in Spanien, Australien und Kanada tätig werden. „Wir machen zum ersten Mal bei der Messe mit. Man muss einfach aktiv werden, auf die jungen Menschen zugehen und den Beruf vorstellen“, sagt Dachdeckermeister Sebastian Kremers. Die EGN hat drei Auszubildende dabei, die über die Berufe Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft sowie Industriekaufleute informieren. „Wir haben auf unserer Lehrstellenbörse derzeit noch 160 freie Ausbildungsplätze in Industrie und Handwerk“, berichtet Heinrich Backes, Referent der IHK Mittlerer Niederrhein.