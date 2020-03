Kulturtipp : Axel Prahl spricht die „Luftpiraten“

Schauspieler Axel Prahl, Fans des Münsteraner „Tatorts“ bestens bekannt durch seine Rolle als Kommissar Frank Thiel, hat das neue Kinderbuch „Luftpiraten“ des gebürtigen Vierseners Markus Orths als Hörbuch eingesprochen.

Orths wurde 1969 in Viersen geboren. Er studierte Philosophie, Romanistik und Anglistik in Freiburg und lebt heute mit seiner Familie in Karlsruhe. Für seine Romane wurde der Autor schon mehrfach mit renommierten Preisen ausgezeichnet. Im Januar erschien zuletzt sein Roman „Picknick im Dunkeln“ im Carl Hanser Verlag, dessen Entstehung durch ein Jahresstipendium des Deutschen Literaturfonds gefördert wurde. Eine Lesung aus „Picknick im Dunkeln“ in der Viersener Albert-Vigoleis-Thelen-Stadtbibliothek ist für den 7. Mai vorgesehen.