Schülerbetreuung in Brüggen : Awo wird Träger für erste OGS in der Burggemeinde

Brüggen Die Mitglieder des Kita-, Schul- und Sportausschuss haben in ihrer jüngsten Sitzung über das weitere Verfahren für die erste Offene Ganztagsschule im Gemeindegebiet abgestimmt. Siw soll im August starten.

Die Mitglieder des Kita-, Schul- und Sportausschusses des Brüggener Rates haben in ihrer jüngsten Sitzung über den neuen Träger für die offene Ganztagsschule (OGS) an der katholischen Grundschule in Bracht entschieden; es wird die erste Einrichtung dieser Art in der Burggemeinde. Die Verwaltung hatte nach Kontaktaufnahme mit dem DRK und dem Kreisverband Viersen der Arbeiterwohlfahrt letztere als neuen Träger vorgeschlagen. Diesem Vorschlag stimmten alle Ausschussmitglieder zu. Der Vertrag solle nun so schnell wie möglich unterschrieben werden, damit die OGS zum neuen Schuljahr starten kann. Die Awo beginnt nun mit der Suche nach Personal für die sieben Gruppen.