Zulassungsstelle Viersen : Autozulassung ab 2020 nur noch mit Termin

Nach positiven Erfahrungen in Kempen stellt der Kreis das System auch in der Zulassungsstelle Viersen um.

In der KFZ-Zulassungsstelle im Kreishaus Viersen, Rathausmarkt 3, können Fahrzeuge ab Freitag, 22. November, freitags nur noch mit Terminvereinbarung zugelassen werden. Die Vereinbarung ist online oder telefonisch möglich. Hintergrund: An Freitagen ist die Zulassungsstelle in der Regel am stärksten frequentiert, sodass die Steuerung über eine ausreichende Anzahl an Terminen gerade auch für die Kunden eine Entlastung bringen soll.