Unfall in Viersen-Dülken Kind (11) schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilte, war ein Auto, in dem der Junge als Beifahrer saß, gegen 9.20 Uhr von der Rheindahlener Straße in einer Linkskurve abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurden die 32-jährige Autofahrerin aus Nettetal und der Elfjährige verletzt. „Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, welches die 32-Jährige nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte“, erklärte ein Polizeisprecher. Das Kind wurde wegen der Schwere der Verletzungen stationär aufgenommen. Noch ist unklar, warum der Wagen von der Fahrbahn abkam.