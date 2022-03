Kriminalität in Viersen : Autoscheibe durch Böller zerstört

Viersen Unbekannte haben am Montag gegen 23 Uhr auf dem Plenzenweg in Viersen einen Böller auf der Windschutzscheibe eines parkenden Autos gezündet. Dabei wurden ein Loch in die Scheibe gesprengt und das Armuturenbrett beschädigt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 23 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo unter Telefon 02162 3770 zu melden.

