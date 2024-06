Autorin aus Viersen Psychologin schreibt Psychokrimi

Worum es geht: Julia hat eine kleine Tochter, Joana. Dass etwas in ihrer Persönlichkeit anders ist, ahnt Julia. Als ihre Tochter verschwindet und sich Julia nicht an die letzten Tage erinnern kann, beginnt sie sich zu fragen, ob sie – ohne es zu wissen – ihrer Tochter etwas angetan hat. Mit der Hilfe zweier Freundinnen begibt sie sich auf die Suche nach ihrer Tochter und begegnet dabei ihren beiden inneren Persönlichkeiten sowie ihrem verdrängten Kindheitstrauma. Die Protagonistin leidet an einer dissoziativen Identitätsstörung, wie es in Fachkreisen heißt. Viele Laien kennen die Störung eher unter dem Begriff „multiple Störung.“ Dabei verstecken sich unter der sichtbaren Persönlichkeit weitere, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten.