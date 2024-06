Für Kinder in den Grenzgemeinden Autorin aus Niederkrüchten veröffentlicht erstes Kinderbuch

Kinder in der heutigen Gesellschaft, so findet sie, werden manches Mal kleingehalten und erführen in Bezug auf ihre Begabungen zu wenig Unterstützung. „Wie oft bekommen kleine Mädchen und Jungs zu hören, dass sie dieses oder jenes lieber nicht ausprobieren sollen? Vielleicht weil es auf den ersten Blick zu außergewöhnlich oder zu gefährlich erscheint“, stellt die 33-Jährige die Frage. Dabei gehe es ihr nicht darum, Mütter und Väter zu verleiten, ihren Kindern alles zu erlauben oder sich bewusst in Gefahr zu bringen. Vielmehr möchte sie daran erinnern, dass es „die Kinder sind, die irgendwann unsere Welt regieren, die uns pflegen und in der Zukunft die Verantwortung für alles tragen, was passiert oder nicht passiert.“ Die Kleinsten innerlich zu stärken, ihnen Mut zu machen und sie umfangreich zu begleiten, damit aus ihnen Erwachsene werden, denen man reinen Gewissens den Lauf der Welt anvertrauen könne, sei deshalb das vorrangige Ansinnen der Autorin aus Niederkrüchten.