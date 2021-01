Literatur aus Viersen : Fischbrötchen zum Frühstück

VIERSEN Der Viersener Autor Markus Fegers hat seine dritte Kurzgeschichten-Sammlung veröffentlicht. Viele der Orte, die in seinen Texten auftauchen, sind für Viersener Leser bekannt und vertraut: Die Festhalle, die Musikschule und die Stadtbibliothek sind etwa Plätze des Geschehens.

Der 1955 geborene Markus Fegers ist pensionierter Förderschullehrer, aktiver Saxofonist in einem Trio und Vielschreiber. Vor einem Vierteljahrhundert hat er begonnen, für Schulbuchverlage Texte für Leselehrgänge zunächst zu illustrieren, dann selber zu schreiben. Aus den ganz kleinen Texten wurden etwas größere, für Kinder, für Jugendliche und schließlich Kurzgeschichten für Erwachsene. „Meine Frau sagt immer, ich könnte aus fünf Wörtern einen witzigen Text machen“, erzählt Fegers. Was gar nicht so einfach ist. Fegers beteiligte sich an Literaturwettbewerben. In Kempen belegte er den ersten Platz in der Kategorie Prosa mit der Geschichte „Van Goghs Ohr“ – nachzulesen in der Anthologie „Fischbrötchen zum Frühstück“.