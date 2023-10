Nach Geldautomatensprengung in Niederkrüchten Mobile Filiale der Sparkasse hält in Elmpt

Künftig soll die mobile Filiale der Sparkasse Krefeld mittwochs von 10.50 bis 12.20 Uhr in Elmpt Halt machen. Parken wird sie vor der Geschäftsstelle an der Goethestraße, die seit einer Geldautomatensprengung Ende September geschlossen ist. „Sie hat einen Geldautomaten und ein Kontoservice-Terminal für SB-Geschäfte an Bord, und die Mitarbeiterinnen stehen für Beratung und Service zur Verfügung“, informiert ein Sprecher der Sparkasse. Aufgrund der Auslastung der mobilen Filiale entfalle dafür die Haltestelle in Bracht: „Denn dort gibt es ein SB-Center, das von 6 bis 24 Uhr zugänglich ist, und die nächste Filiale in Brüggen ist nicht weit entfernt, sodass dort auch ohne die mobile Filiale alle wichtigen Finanzdienstleistungen genutzt werden können.“