Hoher Busch in Viersen : Das Programm des Kultur-Drive-In in Viersen

Das Programm des Kultur-Drive-In in Viersen

Hoher Busch in Viersen

Am 18. Juni läuft um 19.30 Uhr der Film „Lindenberg! Mach dein Ding“. Foto: Gordon Timpen

Moritz Führmann liest, Jasmin Tabatabai singt, Udo Lindenberg ist auf der Leinwand zu sehen (und Shaun das Schaf auch): Vom 10. Juni bis zum 9. August findet auf dem Sportplatz an der Josef-Kaiser-Allee in Viersen das Kulturprogramm „Vierfalt – Kulturbühne Hoher Busch“ statt. Hier gibt’s die vollständige Programmübersicht.

Kammermusikensemble Uwaga!: Mozartovic – Amadeus goes Balkan Groove

So, 14.6., 16 Uhr

Kasalla: Et jitt Car-Salla – Tour 2020*

So, 21.6., 20 Uhr

Mindestens so spannend wie „Tatort“ im TV: „Schotty“ goes Theaterbühne.

So, 28.6., 16 Uhr

Best of Torsten Sträter

So, 5.7., 20 Uhr

Do, 9.7., 16 Uhr

Svetlana Telbukh verzaubert mit ihren in den Sand gezeichneten Geschichten aus der Welt der großen Abenteuer, der Heldinnen, Schurken und Fabelwesen.

Do, 9.7., 20 Uhr

Eine in Szene gesetzte Reise über alle sieben Kontinente, künstlerisch erzählt in Bildern, die scheinbar spielend von geschickten Händen in Sand gemalt werden.