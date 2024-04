Autohaus in Viersen Diebe stehlen baugleiche Autos

Ein besonderer Fall beschäftigt die Kriminalpolizei in Dülken: In der Nacht zu Freitag, zwischen 18 und 7.30 Uhr, drangen Unbekannte auf das Gelände eines Autohauses auf dem Kränkelsweg ein. Dort entwendeten sie auf unbekannte Weise einen Nissan Navara (Baujahr 2019) mit KK-Kennzeichen. Besonders ist der Fall deshalb, da einige Stunden zuvor ein baugleiches Auto am Donnerstag, vermutlich zwischen 08 und 17 Uhr, vom Gelände des Autohauses gestohlen wurde. Dieser Nissan (Baujahr 2017) war in Kleve zugelassen. Er war wegen eines Motorschadens zur Werkstatt gebracht worden. Die Polizei sucht Zeugen, die die Diebstähle möglicherweise beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02162 3770 zu melden.