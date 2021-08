Vorfall in Brüggen-Bracht : Vorfahrt ignoriert und damit Seniorin verletzt

Brüggen Laut Polizei hat eine 81-jährige Autofahrerin einer Radfahrerin (74) die Vorfahrt genommen, als beide an einem Rewe-Markt-Parkplatz unterwegs waren.

(busch-) Eine Frau (74) aus Brüggen ist am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr in einen Unfall an der Kaldenkirchener Straße in Brüggen-Bracht verwickelt gewesen und dabei verletzt worden. Dies teilte die Polizei mit. Die Seniorin war auf dem Radweg der Kaldenkirchener Straße ortsauswärts unterwegs, als gleichzeitig eine Autofahrerin (81) vom Parkplatz des Rewe-Marktes nach rechts auf die Kaldenkirchener Straße abbiegen wollte. Laut Polizei missachtete sie die Vorfahrt der Radlerin; beide stießen zusammen. Die Radfahrerin stürzte und wurde dabei verletzt. Um ihre Verletzungen abzuklären, wurde die 74-Jährige per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.